Gabriel Garko choc a Live Non è la D’Urso: “ho avuto il Covid” | Video Mediaset

Gabriel Garko ha avuto il Coronavirus. A rivelarlo è stato proprio l’attore sex symbol ospite del salotto televisivo di Live non è la D’Urso su Canale 5.

“Ho avuto il Covid. L’ho beccato anche io, sono stato dieci giorni in quarantena” – con queste parole l’attore rivela di essersi infettato col virus. Per fortuna l’ha preso in forma lieve come racconta a Barbara D’Urso: “non sono stato malissimo, l’ho curato. Non l’ho detto in televisione per evitare, ma ora l’ha detto tu… Ora sono immune, non so per quanto, ma comunque sia metto sempre la mascherina, non vedo l’ora di fare un falò di mascherine“.

Ecco il video Mediaset con le parole di Gabriel Garko a Live Non è la D’Urso.

