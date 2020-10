Gabriel Garko contro le 5 sfere a Live Non è la d’Urso: “ora sono me stesso” | Video Mediaset

Gabriel Garko contro le 5 sfere a Live Non è la d’Urso: l’attore si confronta con gli sferati dopo il suo coming out al Grande Fratello Vip e rivela: “ora sono me stesso. Le polemiche? Non mi toccano“.

La prima a puntargli il dito è Platinette: “Come potevi definirti sciupafemmine in passato, quando all’epoca già non eri poi così eterosessuale? Quanto deve andare avanti questo outing? Non è troppo televisivo? Non sembrava avessi tutta questa urgenza di rivelarti”, mentre Elenoire Casalegno è dalla parte di Garko: “la sessualità non deve far parte della professione”

Ecco il Video Mediaset con il confronto – scontro fra Gabriel Garko e le 5 sfere di Live – Non è la d’Urso.

