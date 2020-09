Gabriel Garko gay? Le parole dell’attore in diretta tv al Grande Fratello Vip 2020 | Video Mediaset

C’è una persona che attende la giovane Adua Del Vesco nel giardino della Casa: il suo ex fidanzato Gabriel Garko. Con unalettera molto toccante l’attore ha spiegato che assieme ad ad Adua hanno vissuta una favola, anche se non era vera. Il segreto di pulcinella, a cui si riferisce Gabriel, che si è portato dietro per molti anni, ora non esiste più. Gabriel ha detto: “Ho ritrovato il bambino che era dentro di me…”. Anche la Contessa si dice contenta del coming out dell’attore.

Fra Adua Del Vesco e Gabriel Garko il vaso di Pandora è stato scoperchiato, niente fra loro sarà più lo stesso.Una serata piena di sorprese per Adua che si trova faccia a faccia con il suo collega e amico Gabriel Garko. Ecco Il Video Mediaset

