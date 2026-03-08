domenica, 8 Marzo , 26
Gabriel Garko, il coming out: “Era un macigno”. La verità sui ritocchi estetici
Gabriel Garko, il coming out: “Era un macigno”. La verità sui ritocchi estetici

(Adnkronos) –
Gabriel Garko sta vivendo una nuova fase della sua vita. Ospite oggi a Verissimo, l’attore ha parlato del matrimonio con il compagno – così come preferisce chiamarlo – Giorgio: “Ho mantenuto il matrimonio segreto per due anni. Era una sfida che volevo affrontare, volevo provare a me stesso di avere una vita privata”, ha spiegato.  

La coppia sta insieme da circa quattro anni: “Tra noi va benissimo, abbiamo un rapporto equilibrato. È fatto di quotidianità. È geloso, ma nel mondo giusto. Ci completiamo. Quando sei un personaggio pubblico è difficile trovare una serenità di coppia. Ma io ho fatto bingo”, ha aggiunto. 

Gabriel Garko ha parlato del momento in cui, nel 2020, decise di fare coming out durante la sua partecipazione come ospite al Grande Fratello Vip: “Ho pensato di dovermi togliere questo macigno”.  

È stata una decisione di pancia, d’istinto: “L’ho fatto perché altrimenti gli altri lo avrebbero fatto al posto mio”. Ma a distanza di tempo, Garko non rimpiange la scelta fatta: “Ad oggi non me ne pento, sono felice. Ma in quel momento è stata una forzatura”. “Io su queste cose non accetto giudizi, decido io chi amare”, ha aggiunto. 

L’attore ha parlato delle polemiche sui ritocchi estetici, un tema che lo accompagna da anni. Garko ha ricordato in particolare quanto accadde nel 2015 dopo una sua apparizione televisiva. “Quel giorno non stavo benissimo, avevo avuto un problema con la tiroide. Vado in televisione, dopo escono mie foto totalmente ritoccate”. Immagini che scatenarono una forte ondata di critiche: “Ho fatto poi una apparizione al tg per dimostrare che quelle foto non erano vere. Ma ad oggi non me ne frega nulla”.  

L’attore ha ammesso di aver fatto il botox nel 2005 quando era impegnato con la serie ‘L’onore e il rispetto’, “non lo nego”, ha detto.  

Ad aver cambiato i lineamenti del suo viso, però sarebbe stato un intervento andato male: “Ho sempre avuto la fissazione per le occhiaie, ho fatto un’operazione che non è andata bene e mi ha creato delle cicatrici sottocutanee, ho fatto diversi interventi agli occhi per correggerle, per questo sono sparito per un po’”.  

Nell’ultimo anno Garko si è sottoposto a diversi interventi chirurgici: “Una decina agli occhi per rimediare al danno, poi un intervento per l’ernia inguinale, e uno al braccio dopo una frattura”. 

L’attore ha ammesso: “Non mi riconoscevo più. Non stavo bene, ora sto tornando a piacermi”. 

