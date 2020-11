Gabriele Rossi a Live non è la D’urso: “ho amato tanto Gabriel Garko senza nascondermi, ma…” | Video Mediaset

Gabriele Rossi a Live Non è la D’Urso rompe il silenzio sulla storia d’amore con Gabriel Garko. Dopo il coming out dell’attore sex symbol, l’ex concorrente del primo Grande Fratello Vip ha deciso di raccontare la sua verità. Dal primo incontro con Garko sul set de “L’Onore e il Rispetto” alla prima storia: “avevo 19 anni quando l’ho conosciuto e lui 35 anni, siamo stati amanti”. I due si sono ritrovati molti anni dopo nel 2017 cominciando una relazione a tutti gli effetti conclusasi per una visione differente sulla vita privata. Sul finale Gabriele Rossi rivela: “l’ho amato tanto, ma oggi ho un nuovo fidanzato da 10 mesi”.

Ecco il video Mediaset con le confessioni di Gabriele Rossi sulla storia d’amore con Gabriel Garko a Live Non è la D’Urso.

