Gaffe con l’Italia, Malta richiama il suo ambasciatore ‘fantasma’

Malta ha sostituito il suo ambasciatore a Roma, Joseph Cuschieri, appena quattro mesi dopo la nomina: la spiegazione ufficiosa del ministero degli Esteri dell’arcipelago e’ che l’ex eurodeputato laburista ha infranto il protocollo trasferendosi a Roma prima che il suo incarico venisse formalizzato, spiegano i media maltesi.

Cuschieri potrebbe pagare però la gaffe di marzo, quando aveva annunciato via Facebook la sua decisione di devolvere lo stipendio di marzo alla Protezione Civile, in segno di solidarietà al popolo italiano per l’emergenza coronavirus. Si era trattato di una mossa non concordata con il suo esecutivo e che aveva suscitato malumori alla Farnesina in quanto irrituale per le consuetudini diplomatiche,

