Gaffe di Paolo Ruffini a La Pupa e il Secchione: per il conduttore la passera scopaiola è “sco*atrice” e una pupa lo corregge | video Mediaset

Paolo Ruffini fa una gaffe a La Pupa e il Secchione. Durante la Prova di Body Painting della terza puntata, in onda ieri sera, martedì 21 gennaio 2020, il conduttore ha detto passera “sco*atrice” al posto di passera scopaiola (l’uccello). A correggere il presentatore del programma di Italia 1 – pensate – è stata a sorpresa la ‘pupa’ Carlotta, mentre il ‘padrone di casa’ non ha potuto far altro che ammettere l’errore, commentando il tutto con queste parole: “A La Pupa e il Secchione ormai correggono il conduttore. Siamo al top. Sono io che sbaglio e voi sapete anche contraddirmi“. Ecco il video da Mediaset Play con lo scivolone di Ruffini (dal minuto: 00.02.50) e l’intera Prova con Giulia Salemi giudice.

