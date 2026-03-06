venerdì, 6 Marzo , 26

Per vivere a lungo serve la forza, la longevità è nei muscoli: lo studio

(Adnkronos) - Il segreto per vivere a lungo...

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Pioggia di applausi per Mattarella

(Adnkronos) - Spettacolo a Verona per il via...

Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara all'esordio a...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli 'scambiata' per croce celtica....
gaffe-pd-e-m5s,-onoreficenza-del-giornalista-romoli-‘scambiata’-per-croce-celtica.-barelli:-“caccia-al-nemico-rende-scemi”
Gaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli ‘scambiata’ per croce celtica. Barelli: “Caccia al nemico rende scemi”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Gaffe Pd e M5S, onoreficenza del giornalista Romoli ‘scambiata’ per croce celtica. Barelli: “Caccia al nemico rende scemi”

Redazione-web
By Redazione-web

-

5
0

(Adnkronos) – “Oggi esponenti di Pd, Avs, M5s e Italia viva hanno denunciato in una commissione parlamentare che Andrea Romoli, bravissimo giornalista del Tg2, avrebbe indossato una croce celtica durante un collegamento”. Lo afferma il presidente dei deputati di Forza Italia, Paolo Barelli. 

“Peccato che questi cercatori d’odio da strapazzo abbiano preso una drammatica ‘sola’ tanto da passare per veri scemi! Non si trattava, infatti, di una croce celtica ma bensì di un distintivo di solenne importanza ottenuto per il suo altissimo e incondizionato senso del dovere dimostrato durante la pandemia del Covid, prestando servizio nell’Ospedale da Campo di Cosenza. Boschi, Graziano, Carotenuto e De Cristofaro, nel caso investigatori da avanspettacolo, sono incappati in una inaccettabile peccaminoso strafalcione che possono solo rimediare con scuse pubbliche e magari con qualche seduta di un bravo psicologo”.  

Previous article
Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Pioggia di applausi per Mattarella
Next article
Tornano dalla Russia 300 prigionieri di guerra ucraini

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Per vivere a lungo serve la forza, la longevità è nei muscoli: lo studio

(Adnkronos) - Il segreto per vivere a lungo è nei muscoli. In estrema sintesi, è il risultato di un studio appena pubblicato su Jama...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

SuperEnalotto, numeri combinazione vincente oggi 6 marzo

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso di oggi, venerdì 6 marzo, del SuperEnalotto. Centrati, invece, nove '5' che vincono 16.043,59 euro ciascuno....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi. Pioggia di applausi per Mattarella

(Adnkronos) - Spettacolo a Verona per il via delle quattordicesime Paralimpiadi invernali, le prime diffuse, con la cerimonia di apertura all’Arena. Grande affetto per...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dalibor Svrcina, chi è l’avversario di Sinner a Indian Wells

(Adnkronos) - Jannik Sinner si prepara all'esordio a Indian Wells 2026. Sabato 7 marzo il tennista azzurro sfiderà il ceco Dalibor Svrcina, tennista numero...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.