Gaffe Repubblica: “Delusione Napoli, battuto in casa dalla Sampdoria”. Poi arriva la rettifica – FOTO!

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un curioso episodio che riguarda Napoli-Sampdoria. La Repubblica ha clamorosamente assegnato la sconfitta agli azzurri al finire della prima frazione di gioco. Come se il secondo tempo non avesse dovuto disputarsi. “Delusione Napoli, battuto in casa dalla Sampdoria” e poi “Alla prima di campionato nello stadio ribattezzato ‘Diego Armando Maradona’, gli azzurri perdono 0-1”, “La Sampdoria passa sul campo del Napoli per 1-0 nell’incontro valido per l’undicesima giornata di Serie A”. Salvo poi ripensarci e decidere che forse era meglio guardare prima la seconda frazione di gioco.

“Che ha fatto il Napoli?” “Ha perso. Ah no, ha vinto”

Il quotidiano ci ha poi ripensato ed ha rimediato, sottolineando la vittoria del Napoli grazie alle reti di Lozano e Petagna. Tuttavia, quella di Repubblica, è una gaffe che è stata immortalata da tanti tifosi azzurri e che ora sta facendo il giro del web.

