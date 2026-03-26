giovedì, 26 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGalanti (Ice), Cosmoprof attore globale, Italia tra i leader con export +70%...
galanti-(ice),-cosmoprof-attore-globale,-italia-tra-i-leader-con-export-+70%-in-6-anni
Galanti (Ice), Cosmoprof attore globale, Italia tra i leader con export +70% in 6 anni
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Galanti (Ice), Cosmoprof attore globale, Italia tra i leader con export +70% in 6 anni

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – La cosmetica italiana si conferma uno dei pilastri del made in Italy sui mercati internazionali, con numeri in forte crescita e un ruolo sempre più strategico nell’export. È quanto sottolineato da Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, in occasione dell’apertura di Cosmoprof Worldwide Bologna 2026. L’Italia è oggi il quinto esportatore globale di cosmetici, con una quota di mercato pari al 6,2%. Tra il 2019 e il 2025 l’export del settore è cresciuto del 70%, raggiungendo gli 8,8 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo superiore ai 5 miliardi. 

ICE affianca attivamente le imprese lungo tutta la filiera – dai brand ai macchinari fino ai servizi professionali – sostenendone l’internazionalizzazione. In questa edizione della manifestazione, l’Agenzia ha contribuito a portare a Bologna oltre 700 buyer esteri, selezionati e coinvolti per favorire nuove opportunità di business. 

“Cosmoprof è ormai un attore globale attraverso cui promuovere le eccellenze italiane”, ha evidenziato Galanti, ribadendo il valore della piattaforma fieristica come hub strategico per lo sviluppo internazionale del comparto. 

Previous article
Gasparri si dimette in giornata da capogruppo di Forza Italia
Next article
Giuria Usa: Meta e YouTube condannate, “creano dipendenza”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iran, l’esperto: “Pedaggi e restrizioni a Hormuz senza base nel diritto internazionale”

(Adnkronos) - Lo Stretto di Hormuz è al centro di una sfida al diritto internazionale della navigazione. Mentre il regime giuridico vigente vieta esplicitamente...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ursula Andress, ritrovato il patrimonio rubato: beni e opere d’arte per 20 milioni di euro

(Adnkronos) - Dal bikini più celebre della storia del cinema alle ombre di un tradimento finanziario degno di un film di spionaggio. L'attrice svizzera...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Digitale, Minsait (Indra group) premiata da Salesforce come partner innovativo per Pa centrale italiana

(Adnkronos) - Minsait, società di Indra Group leader nella trasformazione digitale, è stata premiata da Salesforce nella categoria Top Innovative Partner per la Pubblica...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

TonyPitony strega Londra, il video dello show tra musica e battute bilingue

(Adnkronos) - Un music show con grandi performance vocali ma anche ad alto tasso di risate, quello di Tony Pitony andato in scena ieri...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.