Ucraina, Russia attacca ancora con missili e droni: colpite Dnipro e a Kharkiv

(Adnkronos) - Gli attacchi russi hanno colpito nella...

Iran: “Negoziati con Usa non all’ordine del giorno, attacchi finché necessario”

(Adnkronos) - Il ministro degli Esteri iraniano ha...

Sinner-Fonseca: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna in campo Jannik Sinner. Il...

Atalanta-Bayern Monaco: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - L'Atalanta torna protagonista in Champions League....
Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
Galatasaray-Liverpool: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Tempo di ottavi di finale in Champions League. Il programma di oggi, martedì 10 marzo, si apre con la sfida tra Galatasaray e Liverpool – in diretta tv e streaming. Il match, valido per l’andata degli ottavi, si gioca allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul, a cui la squadra turca arriva dopo aver eliminato la Juventus nei playoff. I Reds invece sono volati direttamente agli ottavi grazie al terzo posto con cui hanno chiuso la fase campionato. 

 

La sfida tra Galatasaray e Liverpool è in programma oggi, martedì 10 marzo, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Torreira, Lemina; Yilmaz, Sara, Lang; Osimhen. All. Buruk 

Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Frimpong, Gravenberch, Van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitike. All. Slot 

 

Galatasaray-Liverpool sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

