Giulio Gallera, l’assessore alla Sanità della regione Lombardia, interviene a Mattino Cinque per far chiarezza sul Coronavirus. L’assessore alla Sanità Regione Lombardia è intervenuto a Mattino Cinque per commentare la polemiche scoppiata il governo e la Protezione Civile circa l’utilizzo delle mascherine.

Ecco il video Mediaset trasmesso nella giornata odierna di Mattino Cinque.

