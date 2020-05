Gallera “I dati del contagio non sono in crescita”

I casi positivi nelle ultime 24 ore in Lombardia sono 614, quasi il doppio rispetto a ieri, quando erano 364. Lo dicono i dati del quotidiano aggiornamento sulla situazione covid 19 diffusa da Palazzo Lombardia, precisando che ai nuovi contagiati vanno aggiunti 419 casi comunicati oggi ma risalenti al periodo antecedente la data del 5 maggio.

I decessi sono 62, mentre continua il calo dei ricoverati in terapia intensiva, -19, per un totale di 322, e negli altri reparti, ovvero -174 su un totale di 5.222. Aumentano in maniera consistente i tamponi effettuati, che oggi sono 20.602, per un numero complessivo di 513.244 cittadini sottoposti a tampone.

