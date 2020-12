Le previsioni dell’assessore regionale al Welfare. Gallera ne ha parlato rispondendo in Consiglio regionale ad un’interrogazione delle opposizioni. In Lombardia saranno 260 mila le persone che per prime riceveranno il vaccino anti-Covid Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gallera: “Probabile una terza ondata a gennaio. I sanitari tengano duro» proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento