Galli: “Ognuno si faccia il proprio lockdown, è la sola misura efficace”

AGI – “Il lockdown fatelo per conto vostro; limitatevi alle attività fondamentali legate al vostro lavoro e vedete meno persone possibili”. È la ricetta del professor Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive del “Sacco” di Milano, che in un’intervista a Il Fatto Quotidiano dice che servono “interventi improcrastinabili per invertire la tendenza. Mi auguro bastino, ma non lo so e se qualcuno afferma di saperlo mente. L’unica cosa che sappiamo è che ad aver dato risultato è la chiusura totale, ma si vuole evitare. E lo capisco”.

Poi aggiunge: “La chiusura delle scuole è la più dolorosa e difficile da decidere.

