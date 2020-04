Galliani lancia l’allarme: “Il calcio rischia il collasso! Mi aspetto una Serie A a 22 squad

​L’amministratore delegato del Monza, Adriano Galliani, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di TuttoSport soffermandosi, tra le altre cose, sulla situazione del calcio italiano e sulla emergenza sanitaria provocata dal coronavirus. Queste le sue parole: Il calcio italiano è in grande difficoltà, diversi club rischiano addirittura di fallire “In serie D non ci sono ricavi, in serie C quasi. La serie C perde 120 milioni l’anno che sono messi da 60 imprenditori con una media di due… continua a leggere sul sito di riferimento