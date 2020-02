Galliani: “Monza-Juve U23 non c’entra niente con Old Trafford. Berlusconi voleva Suso al Brianteo”

Adriano Galliani ha parlato del Monza di Silvio Berlusconi. L’amministratore delegato del Monza, ex Milan, ha parlato tra sogni e obiettivi, tra presente, passato e futuro. Ecco le sue dichiarazioni a La Repubblica: “Non parlo della Serie B finché non ci saremo arrivati. Al Milan gli alberghi per la finale di Coppa Campioni non si prenotavano mai prima di aver passato la semifinale, così finiva che le nostre avversarie erano in centro e noi in certi casermoni all’aeroporto, ma la scaramanzia è… continua a leggere sul sito di riferimento