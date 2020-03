Gallinari dona kit e mascherine “Insieme possiamo”

“Felice di collaborare con la contea di Oklahoma per mettere a disposizione tamponi per il Covid-19 e altro materiale sanitario per permettere a chi lotta in prima linea di avere più strumenti per la protezione personale. Restiamo a casa, mettiamoci al sicuro, insieme possiamo”. Lo scrive su Twitter Danilo Gallinari che ha deciso di mettersi in moto per dare una mano alla comunità della città nella quale vive e lavora come giocatore dei Thunder. Il “Gallo” ha fatto una donazione a favore del dipartimento medico della contea di Oklahoma City per acquistare 400 tamponi per il coronavirus, mascherine, camici e guanti.

