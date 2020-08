Gallinari lancia Oklahoma “I play-off non ci bastano”

“La storia della Nba ci insegna che tutto può succedere: non siamo soddisfatti di essere semplicemente arrivati ai play-off. Cercare di smentire i pronostici può essere una grande motivazione per un giocatore”. Queste le parole di Danilo Gallinari alla vigilia della prima partita dei Thunder nei play-off Nba, gara-1 contro gli Houston Rockets. Nell’undicesima stagione oltreoceano, l’azzurro ha realizzato 18.7 di media a partita con 5.2 rimbalzi e quasi due assist, tirando con il 44% dal campo e oltre il 40% da tre punti. E anche grazie all’apporto di Gallinari, dopo un inizio difficile Oklahoma ha trovato il giusto assetto: “A inizio anno sapevamo di avere una buona squadra e quale poteva essere il nostro obiettivo – ha spiegato l’azzurro in un video realizzato dalla Nba per promuovere i play-off e riportato da Sky Sport – Avevamo grandi talenti individuali: dovevamo solo trovare la giusta chimica per unirli tutti insieme e diventare una buona squadra difensiva”.

