Quarantena a Oklahoma City dove le restrizioni sono minori rispetto alle altre città, ma lui, Danilo Gallinari, insieme alla fidanzata la vive “come se fossimo in Italia: usciamo solo per fare la spesa e basta”. In un’intervista rilasciata a “La Stampa”, il “Gallo” torna alla notte dell’11 marzo quando poco prima della sfida tra i suoi Thunder e Utah Jazz la Nba si fermò. “Da lì è cambiato tutto. È stata una situazione strana: ci hanno portato nello spogliatoio senza spiegazioni e ci hanno fatto aspettare un bel po’. Lì ho capito che c’entrava il virus. Dopo ci hanno spiegato il perché dello stop e misurato la febbre.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gallinari “Se Nba ripartirà avrò un po’ di paura” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento