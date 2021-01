NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Undici partite nella notte Nba. Due quelle rinviate: Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies e Milwaukee Bucks-Washington Wizards. Nel ricco programma da segnalare il ritorno in campo di Danilo Gallinari, al rientro dall’infortunio alla caviglia che lo ha tenuto fuori nelle ultime settimane. L’italiano gioca 15 minuti nel successo che gli Hawks ottengono a Minneapolis battendo i Timberwolves 116-98. Il “Gallo” mette a referto 10 punti e 4 rimbalzi in un match in cui il trascinatore di Atlanta è Trae Young, devastante con i suoi 43 punti. Doppia doppia per Capela con 13 punti e ben 19 rimbalzi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gallinari torna e Atlanta vince, Brooklyn ancora ko proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento