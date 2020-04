Gallo: “Milan, come sarà il prossimo mercato. Serie A da annullare: sto con Cellino!”

​Il giornalista Antonello Gallo, esperto di calcio estero, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 90min Italia. Ecco le sue parole: Lotito spinge per il ritorno in campo, altri presidenti (Cellino) minacciano addirittura di non mandare in campo le loro squadre: tu con chi ti schieri? “Sto obiettivamente con Cellino. Per me non è possibile ipotizzare una ripresa al momento e né in un vicino futuro. Comprendo la posizione di Lotito, indubbiamente interessata, ma le tragedie che ancora si vivono… continua a leggere sul sito di riferimento