gallo-rosso:-21-osterie-contadine-nel-nuovo-catalogo-“masi-con-gusto”

Milano, 3 ago. (askanews) – È uscita l’edizione 2025-2026 del catalogo “Masi con gusto”, pubblicato da Gallo Rosso, il marchio che dal 1998 valorizza la vita contadina e l’attività agrituristica in Alto Adige. Il volume, articolato in 60 pagine, raccoglie 21 osterie contadine che aderiscono agli standard qualitativi stabiliti dall’Unione agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi, e racconta una ristorazione che si fonda su ingredienti di produzione propria, cucina stagionale e accoglienza familiare.

Le osterie selezionate si dividono in due categorie: otto “Hofschank” e 13 “Buschenschank”. Gli “Hofschank” sono masi che servono piatti a base di carne proveniente dagli animali allevati direttamente in azienda, mentre i “Buschenschank” si trovano esclusivamente in zone vitivinicole e possono proporre solo vino prodotto e imbottigliato sul posto. In entrambi i casi l’offerta gastronomica rispecchia la stagionalità, la territorialità e il rispetto delle tradizioni contadine. Il Disciplinare prevede che almeno l’80% dei prodotti utilizzati in cucina provenga dal maso o da altre aziende agricole altoatesine. I piatti devono essere preparati al momento e non è ammessa la vendita di bevande industriali. Ogni osteria è tenuta a proporre almeno tre succhi di frutta di produzione propria e le uova devono provenire da allevamenti all’aperto. Il principio guida è “tutto fatto in casa”.

Nel catalogo di quest’anno entrate due nuove realtà rappresentative di queste due tipologie: il “Buschenschank Ansitz Dornach” di Salorno propone una cucina stagionale con vista sulla Val d’Adige, e l'”Hofschank Steinerhof di Plan” noto per i piatti a base di carne di bovino grigio tirolese, serviti in una stube storica. Un’altra novità riguarda il maso “Zmailerhof”, un “Hofschank” di montagna che possiede anche una tenuta vinicola a Scena, nei pressi di Merano. Quest’anno, per la prima volta, i suoi vini sono stati inseriti e descritti nel catalogo, grazie alla valutazione degli esperti del Centro sperimentale Laimburg e del gruppo di lavoro viticolo dell’Unione agricoltori.

I “Buschenschank” sono anche custodi della tradizione del “Toerggelen”, usanza tipica dell’autunno altoatesino che si apre ogni anno il primo sabato di ottobre con l’accensione del falo delle castagne, dette in dialetto “Keschtn”. L’origine della parola “Toerggelen” deriva dal latino “torculus”, torchio per l’uva, presente in ogni cantina dei masi. I Buschenschank che offrono questa esperienza si trovano lungo i sentieri del castagno e nelle valli vitivinicole classiche, come la Valle dell’Adige e la Valle d’Isarco.

Il catalogo “Masi con gusto” può essere richiesto gratuitamente dal sito ufficiale di Gallo Rosso, oppure consultato online. Gallo Rosso è il progetto promosso dall’Unione Agricoltori e Coltivatori Diretti Sudtirolesi con l’obiettivo di sostenere le famiglie contadine nello sviluppo di attivita complementari all’agricoltura. Il marchio rappresenta oggi oltre 1.600 masi impegnati in attivita di ospitalita, produzione alimentare, artigianato autentico e formazione gastronomica attraverso la Scuola di cucina nata nel 2023. La classificazione per gli agriturismi avviene in base ai “fiori”, da due a cinque, a seconda del numero di criteri qualitativi rispettati.

Foto di Frieder Blickle