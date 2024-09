Gambero Rosso: i “Tre Bicchieri” a 24 i vini delle Marche

Il massimo riconoscimento della guida “Vini d’Italia 2025″

Milano, 30 set. (askanews) – Sono 24 i vini delle Marche che hanno ottenuto i “Tre Bicchieri”, il massimo riconoscimento attribuito dalla guida “Vini d’Italia 2025” del Gambero Rosso.

“Le dimensioni spesso contenute, il forte impegno familiare e la naturale propensione della cultura campagnola locale nell’evitare sprechi ed eccessi danno forza e affidabilità al vino marchigiano e tutto ciò si riflette in una qualità crescente, seppur a piccoli passi” sottolineano i curatori del volume, in cui sono entrate quest’anno le aziende Edoardo Dottori e Cimarelli su Jesi e de La Valle del Sole e Quinto “Quntì” Alfonsi nel Piceno.

Le bottiglie che hanno ottenuto i “Tre Bicchieri” sono: “Bianchello del Metauro Sup. Chiaraluce 2022” di Crespaia; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Ambrosia Ris. 2021” di Vignamato; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Franz Ris. 2021” di Tenuta di Frà; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Kochlos Ris. 2022” di Edoardo Dottori; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Lauro Ris. 2021” di Poderi Mattioli; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Origini Ris. 2022” di Fattoria Nannì; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Rincrocca Ris. 2021” di La Staffa; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. San Paolo Ris. 2021” di Pievalta; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Selezione Cimarelli Ris. 2022” di Cimarelli; “Castelli di Jesi Verdicchio Cl. Villa Bucci Ris. 2021” di Bucci; “Conero Sassi Neri Ris. 2020” di Fattoria Le Terrazze; “Falerio Pecorino Al MonteNero 2022” di Quntì; “Falerio Pecorino Onirocep 2023” di Pantaleone; “Kurni 2022” di Oasi degli Angeli; “Offida Pecorino Artemisia 2023” di Tenuta Spinelli; “Piceno Sup. 2020” di La Valle del Sole; “Piceno Sup. Morellone 2020” di Le Caniette; “Rosso Piceno Sup. Roggio del Filare 2021” di Velenosi; “Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. V. V. Historical 2019” di Umani Ronchi; “Verdicchio dei Castelli di Jesi Cl. Sup. Vign. del Balluccio 2022” di Tenuta dell’Ugolino; “Verdicchio di Matelica Cambrugiano Ris. 2021” di Belisario; “Verdicchio di Matelica Senex Ris. 2018” di Bisci; “Verdicchio di Matelica Vertis 2022” di Borgo Paglianetto; e il “Vignagiulia Rosso 2019” di Emanuele Dianetti.