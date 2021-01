GameStop torna a volare a Wall Street (+75%). Sul titolo indaga la Sec

AGI – Le applicazioni di trading hanno riammesso gli acquisti su GameStop e il titolo torna a volare a Wall Street. Le azioni della catena texana di negozi di videogame nelle prime ore di contrattazioni segna un +75,5% facendo tornare il titolo ai livelli di mercoledì, quando segnò in poche ore il suo record storico a 347 dollari per azione. Non si ferma quindi l’azione coordinata degli investitori retail del forum di Reddit “WallStreetBets” che hanno spinto il valore di GameStop al rialzo in contrasto alle tendenze ribassiste del 2020, di cui accusano principalmente i grandi fondi speculativi.

Anche se in realtà la tendenza rialzista di queste settimane sembra oramai aver varcato i confini di Reddit e acceso una corsa all’acquisto che va ben oltre la potenza di fuoco dei tre milioni di piccoli investitori del forum.

