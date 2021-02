Gandini “Confidiamo in Draghi per avere più attenzione”

MILANO (ITALPRESS) – Il Mediolanum Forum di Assago è desolatamente vuoto, quando in momenti normali sarebbe stato preso d’assalto dal pubblico per seguire la Final Eight di basket, evento che mette di fronte le otto squadre che si contenderanno la Coppa Italia. “E’ un’opportunità avere quattro giorni di competizioni in diretta televisiva su più canali per far vedere qual è il nostro movimento – spiega all’Italpress Umberto Gandini, presidente della Lega Basket -, qual è il valore di questo movimento e che cosa rappresenta il basket in Italia. Avere le otto squadre migliori del girone d’andata è anche una garanzia di qualità”.

