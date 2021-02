“Gara in salita per tutta la serata, adesso si riparte con la Juventus”: il commento del Napoli

Dopo il deludente risultato dell’andata (uno scialbo 0-0 privo di sussulti), il Napoli non è riuscito ad ottenere nemmeno un pareggio con l’Atalanta a Bergamo. La partita è appena terminata, 3-1 per la Dea, che stacca un pass diretto alla finale di Coppa Italia con la Juventus. I partenopei dunque non si riconfermano dopo la vittoria nella scorsa edizione. Questo il commento della SSC Napoli pubblicato sul sito ufficiale del club napoletano:

Il Napoli crolla a Bergamo: il commento della SSC Napoli

“L’Atalanta batte il Napoli per 3-1 e va in finale di Coppa Italia. La Dea in meno di 20 minuti mette le mani sulla partita con un diagonale di Duvan e un sinistro in area di Pessina. Gli azzurri devono correre in salita per tutta la serata ma non mollano il manubrio e si rimettono in pista poco prima dell’ora di gioco con un guizzo di Lozano, tra i migliori in campo in assoluto. E a un quarto d’ora dalla fine la palla buona arriva sul tracciante di Demme che crossa per Osimhen: spaccata in area e gran riflesso di Gollini che chiude la porta e salva il risutato. Nel finale la Dea chiude la storia con la doppietta, pregevole, di Pessina per il 3-1. Atalanta in finale di Coppa Italia. Napoli che ricomincia in campionato con il match contro la Juventus sabato allo Stadio Maradona.”

