garante-per-la-privacy,-si-dimette-il-segretario-generale-fanizza

(Adnkronos) – “Il segretario generale del garante per la protezione dei dati personali, Angelo Fanizza, ha rassegnato le proprie dimissioni” si legge in una nota del Garante per la Privacy. “Il Collegio del Garante, nel prenderne atto, ringrazia il segretario generale per il lavoro svolto”.
“In relazione alle notizie di stampa riportate oggi, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali afferma la propria totale estraneità rispetto alla comunicazione a firma dell’ex segretario generale – alla quale, peraltro, non è mai stato dato seguito – riguardante una richiesta di dati dei dipendenti relativi all’uso dei sistemi informatici” si legge in una nota del Garante.
“Il Garante ricorda che come da suo costante orientamento giurisprudenziale l’accesso da parte del datore di lavoro a taluni dati personali dei dipendenti relativi all’utilizzo dei sistemi informatici può costituire violazione della privacy”.