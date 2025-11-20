giovedì, 20 Novembre , 25

Ucraina, esercito ridotto e territori ceduti a Putin: il piano di Trump per la pace

(Adnkronos) - Un esercito ridotto e territori ceduti...

Ex Ilva, ok del Cdm a decreto con misure urgenti per continuità impianti

(Adnkronos) - Via libera del Consiglio dei ministri...

Champions, Europa League e Conference: la partite su Sky fino al 2031

(Adnkronos) - I grandi Club d’Europa continueranno a...

Vigilessa uccisa a Bologna, ergastolo a Giampiero Gualandi per l’omicidio di Sofia Stefani

(Adnkronos) - La Corte d'Assise di Bologna, presieduta...
Garante per la Privacy, si dimette il segretario generale Fanizza

(Adnkronos) – “Il segretario generale del garante per la protezione dei dati personali, Angelo Fanizza, ha rassegnato le proprie dimissioni” si legge in una nota del Garante per la Privacy. “Il Collegio del Garante, nel prenderne atto, ringrazia il segretario generale per il lavoro svolto”.  

 

“In relazione alle notizie di stampa riportate oggi, il Collegio del Garante per la protezione dei dati personali afferma la propria totale estraneità rispetto alla comunicazione a firma dell’ex segretario generale – alla quale, peraltro, non è mai stato dato seguito – riguardante una richiesta di dati dei dipendenti relativi all’uso dei sistemi informatici” si legge in una nota del Garante. 

“Il Garante ricorda che come da suo costante orientamento giurisprudenziale l’accesso da parte del datore di lavoro a taluni dati personali dei dipendenti relativi all’utilizzo dei sistemi informatici può costituire violazione della privacy”. 

 

