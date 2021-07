Garavaglia: “Green pass solo per grandi eventi, basta allarmismi dannosi”

ROMA – Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ritiene sia “inutile creare confusione intorno al green pass. Gli allarmismi sono dannosi per i cittadini, il Turismo e per tutta l’economia nel suo complesso. Il green pass- conclude- ha senso solo per entrare in discoteca o allo stadio o per partecipare a grandi eventi, che prevedono una grande affluenza di pubblico”.

