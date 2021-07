AOSTA – Il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, ha firmato il decreto che sblocca 40 milioni a sostegno dei maestri di sci ed alle scuole di sci. La firma è arrivata dopo l’intesa in Conferenza Stato-Regioni, merito anche delle Regioni che sono state veloci nella calendarizzazione dell’intervento. La misura era prevista dal decreto Sostegni 1, varato dal governo il 19 marzo e convertito in legge il 24 maggio.

Nella sostanza, la firma di Garavaglia arriva dopo 45 giorni dall’approvazione definitiva del provvedimento ed è un record di celerità per la pubblica amministrazione. Il testo è stato poi inviato al ministero dell’Economia attraverso un motociclista per la firma del ministro Daniele Franco. E se 45 giorni diventano un record di celerità forse va avviata una riflessione sulle procedure di applicazione dei provvedimenti. Nel complesso, il Sostegni 1 definisce interventi a favore delle attività economiche presenti nei comprensori sciistici e di Montagna per un valore di 700 milioni. In aggiunta, il decreto Sostegni bis ha aumentato la cifra di altri 100 milioni.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Garavaglia ha firmato decreto aiuti per maestri e scuole di sci proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento