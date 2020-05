Gargano risponde al Napoli sui social: “Squadra di lavoratori, grazie per la grande esperienza di vita!”

Siparietto amarcord tra Gargano e il Napoli attraverso Twitter. Questa mattina il club azzurro aveva postato sui social delle immagini di una sfida azzurra con l’uruguaiano protagonista di una rete. Momenti indimenticabili, rimasti incisi anche nella memoria del calciatore, che ha commentato.

“3-1 a favore di Napoli. Grande squadra di lavoratori e crescendo grandi campioni!! Grazie sempre a tutta Napoli per la mia esperienza di vita per me è la mia familia. Vi voglio un mondo di bene”, queste le parole del calciatore.

