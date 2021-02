Garics: “Avere un modulo preciso dà più vantaggi ai calciatori. Demme mi ha sorpreso”

L’ex calciatore del Napoli, Gyorgy Garics, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a Radio Kiss Kiss Napoli su alcuni temi attuali in casa azzurra.

Le parole di Garics

“Avere un modulo ben preciso ti dà vantaggi di giocare sempre in un modo e di approcciare le gare contro qualsiasi avversario. Per i calciatori è un vantaggio. Ma posso capire gli allenatori che cercano di adattarsi agli avversari, mettendosi a specchio come fatto da Gattuso contro l’Atalanta. Oppure cambiare in base agli uomini che si hanno a disposizione. Non mi aspettavo di vedere Demme importante in questo Napoli. Non avrà la grinta di Gattuso ma con i piedi è più bravo”.

