gas,-pichetto:-difficile-fare-stime-su-prezzi,-sono-ministro-non-mago

“Le imprese stanno certamente soffrendo”

Milano, 20 mar. (askanews) – “Faccio il ministro, non il mago. Quando siamo passati dai 28-30 euro, il dato di riferimento quando ho fatto il decreto tre settimane fa, ai 72 euro di ieri mattina, le stime diventano molto difficili da fare”. Così il ministro dell’ Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dei 70 anni di Cesi.Riguardo le imprese “stanno certamente soffrendo. Settori fortemente gasivori come ceramica ed elettronica soffrono enormemente”, ha aggiunto. “Con 102.000 imprese a media tensione, superare i 150 euro sul Pun (Prezzo Unico Nazionale) significa che chi non ha contratti a prezzo fisso predeterminato ne soffre tantissimo. Dipende dal margine dell’impresa e dal peso dell’energia sui costi”, ha concluso Pichetto.