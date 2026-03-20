Gas, Pichetto: fiducioso che da metà aprile si partirà con stoccaggi

“Dobbiamo essere pronti a ricostituirli entro fine anno”

Roma, 20 mar. (askanews) – “Credo che possiamo partire con gli stoccaggi nell’ottica 2026-2027 verso metà aprile”. Lo ha affermato il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine dei 70 anni del Cesi.”La valutazione va fatta rispetto alla capacità delle pompe, alla portata a quanto si riesce a iniettare. È una questione di tempi”, ha detto.”Non si può mai essere pronti per un conflitto. Dobbiamo essere pronti a ricostituire gli stoccaggi entro fine anno. L’Italia parte da una condizione migliore rispetto al resto d’Europa, con molte fonti alternative di approvvigionamento. Sono abbastanza fiducioso che da metà aprile si possano ricostituire gli stoccaggi in modo adeguato”.