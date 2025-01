Gas russo in Europa attraverso l’Ucraina, Gazprom interrompe la fornitura

(Adnkronos) –

Stop al gas russo in Europa attraverso l’Ucraina. Gazprom ha infatti interrotto da oggi, 1 gennaio 2025, la fornitura di gas naturale attraverso la rete di gasdotti in territorio ucraino alla scadenza degli accordi di transito quinquennali firmati nel 2020.

“A causa del ripetuto ed esplicito rifiuto della parte ucraina di estendere questi accordi, Gazprom è stata privata della possibilità tecnica e legale di fornire gas per il transito attraverso il territorio dell’Ucraina a partire dal 1° gennaio 2025”, ha annunciato il colosso russo in un comunicato.

La chiusura della rotta di transito del gas verso l’Europa pone fine a un decennio di relazioni critiche, innescate dall’annessione della Crimea da parte della Russia nel 2014. Dopo lo scoppio della guerra in Ucraina nel 2022, l’Unione Europea ha raddoppiato i suoi sforzi per ridurre la sua dipendenza dalla Russia, cercando fonti di approvvigionamento alternative e contratti con altri paesi come il Qatar e gli Stati Uniti che hanno aiutato il Vecchio Continente a mantenere prezzi stabili nonostante la riduzione delle forniture dalla Russia.

Tuttavia, anche Gazprom ha sofferto a causa del taglio degli acquisti di gas da parte dei paesi europei. Nell’ultimo anno, la società statale russa ha registrato perdite per oltre 7 miliardi di dollari (6,727 miliardi di euro), nonostante gli sforzi del colosso russo di cercare di compensare questo calo delle esportazioni verso l’Occidente con la Cina. “L’infrastruttura europea del gas è sufficientemente flessibile da fornire gas non russo all’Europa centrale e orientale tramite rotte alternative. L’infrastruttura è stata rafforzata con nuove significative capacità di importazione di gas naturale liquefatto dal 2022”, ha affermato la portavoce della Commissione europea Anna-Kaisa Itkonen .

Nonostante l’interruzione dei flussi, non si prevede che la disconnessione con la Russia avrà ripercussioni sostanziali sul mercato energetico europeo. Il mercato del gas rimane stabile attorno ai 48,50 euro al megawattora ad Amsterdam. Tuttavia, nonostante i progressi dell’Ue nella sostituzione delle forniture russe attraverso l’Ucraina, l’Europa ne ha risentito sotto forma di costi energetici più elevati che hanno influito sulla competitività dell’industria comunitaria, in particolare quella tedesca, rispetto al resto del mondo, Stati Uniti e Cina in primis. Anche l’Ucraina risentirà di questa interruzione delle forniture russe attraverso il paese poiché dovrà far fronte ad una perdita di circa 800 milioni di dollari all’anno in tasse di transito dalla Russia, mentre Gazprom perderà circa 5 miliardi di dollari dalla mancata vendita di gas. La Moldavia, uno dei paesi che dipendeva di più dal gas russo che arrivava dall’Ucraina, ha spiegato che dovrà adottare misure per ridurre di un terzo il suo consumo di gas.