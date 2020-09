Gasly socio onorario ACI “Da bambino sognavo di vincere a Monza”

“Sognavo di vincere un GP di Formula 1 e farlo a 20 chilometri da dove vivo è stato fantastico”. Dopo le emozioni di Monza Pierre Gasly ne assapora altre. Questa mattina il pilota francese dell’Alpha Tauri, milanese d’adozione, ha ricevuto la tessera d’oro come socio onorario dell’ACI. “E’ un modo per ringraziarlo della gioia che lui, milanese di adozione e a bordo di una monoposto italiana, ha donato a tutti noi appassionati del Motorsport su un circuito storico come quello dell’Autodromo Nazionale Monza – ha spiegato il presidente dell’Automobile Club Geronimo La Russa – Un gesto per dargli il benvenuto nella nostra città e per rafforzare ulteriormente la sua milanesità,

