Gasparri: Aperto a confronto, l’importante è fare legge antisemitismo

Roma, 26 gen. (askanews) – “Vogliamo celebrare la Giornata della Memoria portando avanti la legge che dovrà essere approvata per rafforzare gli strumenti contro l’antisemitismo. Si prevede entro il 10 di febbraio il termine per presentare gli emendamenti in Commissione, quindi un provvedimento che potrà arrivare nelle prossime settimane in aula”: così il presidente dei senatori di Forza Italia, Maurizio Gasparri, a margine del convegno “Antisemitismo. Una tragedia che non finisce. Quando la storia riaffiora e interroga il presente”, organizzato dalla Fondazione Italia Protagonista, in Senato.”Io sono aperto a ogni confronto, non sono attaccato al testo mio, ce ne sono 7-8, l’importante è una sintesi, magari con l’unanimità, e fare una legge che riguardi l’antisemitismo, non confondere mille argomenti. Questa deve essere una legge che sanzioni in maniera più severa l’antisemitismo che purtroppo ha ripreso corpo e presenza nel dibattito e nella polemica quotidiana. E questo non si può sopportare in maniera inerte”, ha aggiunto. “Mi pare che la maggior parte dei testi siano orientati soprattutto nel ricevimento di una dichiarazione internazionale che già il governo Conte riprese e dà dell’antisemitismo una definizione che a livello internazionale è stata accolta da molti Paesi e quindi è una legge di principio, non cancella questa piaga però fa capire quanto sia grave la discriminazione”, ha aggiunto Gasparri.

