Gasparri presenta i candidati FI nel Lazio e attacca il Pd: “Stanno facendo peggio della Raggi”

ROMA – “Serve un progetto d’urgenza per Roma e per il Lazio, che sono abbandonati a se stessi da amministrazioni del Pd assolutamente latitanti. Roma è il regno dei cinghiali ed è in abbandono. Stanno facendo persino peggio della Raggi. Servono risorse, poteri e un progetto per il decoro urbano e per la valorizzazione dei territori. E ancora: infrastrutture per collegare il sud pontino e il nord sabino e interventi per il patrimonio ambientale. Roma e la Regione Lazio meritano di più”, dichiara il senatore Maurizio Gasparri in occasione della presentazione all’hotel Ergife di Roma dei candidati di Forza Italia nel Lazio alle elezioni politiche.

GASPARRI: “FI DARÀ POTERI A CAPITALE, RIPARTIRE DA NOSTRA PROPOSTA”

“Forza Italia vuole che Roma abbia poteri speciali da vera Capitale. C’è una proposta di riforma costituzionale da tempo da noi avanzata, l’avevamo quasi approvata ma poi il Parlamento è stato sciolto e si riparte da lì”, spiega Gasparri.

GASPARRI: “QUI PACCHETTO DI MISCHIA FI CON BERLUSCONI E TAJANI”

“Forza Italia per questo territorio schiera Berlusconi, Tajani, Barelli, Bernini, Gasparri e tanti altri. Punta tutto il suo pacchetto di mischia e di testa su questo territorio. Il presidente Berlusconi crede nel Lazio come tutti quelli che sono candidati in questo territorio e sta facendo una campagna sui social e continuerà ad andare in tv con una comunicazione tematica”, prosegue il senatore.

GASPARRI: “POSSIAMO VINCERE NEL CENTRO DELLA CAPITALE”

“Venerdì prossimo faremo una prima manifestazione a Roma Sud. Il giovedì dopo una manifestazione a Roma Nord. E nei giorni successivi un’altra nella zona Centro-Parioli dove possiamo vincere, perché la sinistra è divisa in tre”, conclude.

