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Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia: “Decisione autonoma, vado avanti con coerenza”
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Gasparri si dimette da capogruppo di Forza Italia: “Decisione autonoma, vado avanti con coerenza”

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(Adnkronos) – Maurizio Gasparri si dimette oggi, gioverdì 26 marzo, da capogruppo di Forza Italia al Senato. Alle 16:30 è stata convocata una riunione dei senatori con all’ordine del giorno le dimissioni del capogruppo e l’individuazione di un nuovo presidente. 

“Ho deciso autonomamente di lasciare il mio incarico da capogruppo di Forza Italia al Senato – afferma Gasparri in una nota – . Chi ha un lungo percorso basato sulla solidità e il senso del dovere e non solo sull’incarico che svolge, sa come gestire tempi e modalità in momenti complessi – sottolinea – . Avanti con coerenza e guardando al futuro”. 

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