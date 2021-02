Gasperini: “Abbiamo fatto una buona gara contro una squadra di valore. Napoli con difesa a 3? L’ho saputo stamattina…”

La gara tra Napoli e Atalanta, valida per l’andata delle semifinali di Coppa Italia, è terminata 0-0. È stata una partita molto poco spettacolare, molto tattica e con pochissime conclusioni nello specchio (praticamente nessuna da parte del Napoli). Gattuso aveva provato una nuova veste tattica per la sua squadra: un 3-4-3 molto compatto ma (ipoteticamente) più offensivo, utile a sfruttare gli inserimenti centrali di Lozano centravanti. Poco però si è visto in campo di queste idee. L’Atalanta ha chiuso benissimo gli spazi ed ha ripiegato sempre con grande attenzione una volta persa palla. Questo, unito alla stanchezza di entrambe le squadre, ha portato ad uno scialbo 0-0. Ora la settimana prossima però azzurri e nerazzurri non potranno più nascondersi: a Bergamo si giocherà la gara di ritorno. Dopo la gara è intervenuto ai microfoni di Raisport Gian Piero Gasperini.

Gasperini:”Napoli con difesa a 3? Stamattina l’ho saputo…”

Sulla gara.

Abbiamo fatto una buona gara, il Napoli è una squadra di valore. Nel primo tempo abbiamo avuto buone opportunità, nel secondo la gara è stata molto spezzettata, ma sono soddisfatto della partita.

Sulle tante partite ravvicinate

Bisogna pensare ad una partita alla volta, siamo sotto pressione. Non è semplice avere sempre la lucidità giusta ma è un problema che riguarda tutti, anche il Napoli. Martedì ci sarà gara decisiva per la finale di Coppa Italia.

Sulla difesa a 3 del Napoli

Avevamo visto che il Napoli aveva provato la difesa a 3 negli ultimi minuti contro il Parma, non me l’aspettavo che Gattuso la riproponesse, ma stamattina ho saputo che potevano giocare a 3. Noi abbiamo comunque fatto la nostra gara e abbiamo provato a segnare.

Su Luis Muriel

Muriel è un giocatore forte, ma non è facile per lui avere sempre la condizione migliore. È entrato bene stasera, sarà importante anche per la gara di ritorno.

Sugli inserimenti di Toloi

Toloi nel primo tempo ha avuto molti spazi, è una cosa che pensavamo di poter sfruttare. Lui ha grandi capacità di inserimento, è arrivato molto bene dinanzi alla porta in quella che è stata una grande occasione per noi, forse la più limpida della partita.

Su Ilicic

Ilicic l’ho lasciato in panchina perché Muriel aveva grande condizione. Poi noi giochiamo tante gare a settimana, abbiamo bisogno di tutti. Li alterniamo, e in questo modo abbiamo una buona condizione e facciamo sempre buone gare di buon livello.

Sull’inserimento dal 1′ di Malinovski

Sì, questa poteva essere una soluzione; abbiamo comunque fatto bene questa sera contro una squadra forte come il Napoli di Gattuso. Poi magari se avessimo segnato in una delle occasioni che abbiamo avuto la partita sarebbe cambiata.

