Gasperini avverte l’Atalanta: “Ora arriva il difficile. Ma vogliamo la Champions League”

L’Atalanta non smette di stupire né intende fermarsi, ora che la qualificazione alla prossima Champions League è stata virtualmente raggiunta. Un passo falso in casa del Cagliari rovinerebbe quanto di buono fatto dalla squadra di Gian Piero Gasperini dopo la sosta. È proprio questo che il tecnico della Dea ha chiesto ai suoi in conferenza stampa. NAPOLI – “Tutte le vittorie raggiunte sono state tutte fondamentali. Quella con il Napoli, per la classifica, si rivela la più importante. Iniziare… continua a leggere sul sito di riferimento