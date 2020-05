“Sì, ho avuto paura”. In un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, racconta di essere stato contagiato dal Covid-19 e di aver temuto anche il peggio. “Il giorno prima della partita di Valencia stavo male, il pomeriggio della partita peggio – svela il 62enne allenatore dei nerazzurri – In panchina non avevo una bella faccia. Era il 10 marzo. Le due notti successive a Zingonia ho dormito poco. Non avevo la febbre, ma mi sentivo a pezzi come se l’avessi avuta a 40. Ogni due minuti passava un’ambulanza. Lì vicino c’è un ospedale. Sembrava di essere in guerra.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Gasperini “Ho avuto il Covid e ho temuto il peggio” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento