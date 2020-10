“Gasperini, perché piangi sempre?” – L’Atalanta perde ancora: fine della favola orobica?

Non basta l’esordio in Champions per scacciare i fantasmi. L’Atalanta perde ancora in campionato e i colleghi di Calciomercato.com non risparmiano il tecnico degli orobici, Gasperini. Ecco un estratto dell’analisi pubblicata sul noto portale sportivo:

“Quello che invece non cambia è l’atteggiamento costantemente incline alla lamentela di Gasperini, a sua volta poco abituato di recente a dover spiegare prestazioni così poco convincenti dei suoi ragazzi, giustamente elogiati in tutta Europa per la bellezza del calcio offerto su ogni campo. A Napoli, dopo una debacle maturata in maniera netta già nel primo tempo, si era appigliato alla stanchezza di molti dei suoi migliori calciatori, rientrati all’ultimo momento dagli impegni con le rispettive nazionali. Dopo la battuta d’arresto contro la Samp, propiziata anche da un turn-over massiccio del tecnico piemontese, Gasp se l’è presa con la necessità di dare spazio a tante seconde linee. Come se glielo avesse imposto qualcuno”

