Gasperini replica al Valencia “Una polemica offensiva”

BERGAMO (ITALPRESS) – “E’ una polemica veramente offensiva”. Gian Piero Gasperini replica a muso duro alle accuse arrivate da Valencia. Tutto nasce dalle affermazioni dello stesso tecnico dell’Atalanta che, a proposito del ritorno di Champions in Spagna dello scorso 10 marzo, ha rivelato di essere stato male a ridosso della gara e che successivamente ha scoperto di aver contratto il coronavirus. Il Valencia lo ha accusato di aver messo a rischio diverse persone col suo comportamento ma Gasperini non ci sa. “So di aver rispettato tutti i protocolli – le sue parole a Sky Sport – Sono stato in quarantena come tutti.

