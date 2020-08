Gasperini sogna “C’è fiducia di poter fare bene”

“Il Paris Saint Germain è una grande squadra con grandi giocatori, in Francia domina da anni, nelle coppe nazionali e in campionato. Ma siamo arrivati fin qua superando squadre molto difficili e per quanto sia una partita complicata abbiamo la fiducia di poter fare bene”. Gian Piero Gasperini e la sua Atalanta si presentano a testa alta a Lisbona, dove domani al “Da Luz” affronteranno il Psg nei quarti di Champions. “Ormai ci siamo – confessa ai microfoni di Sky Sport – Man mano che si avvicina la partita c’è maggiore adrenalina. Questo è uno stadio meraviglioso, bellissimo, non ci eravamo mai stati.

