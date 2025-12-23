gasperini-‘spinge’-il-mercato-della-roma-con-il-via-libera-di-friedkin:-tutto-su-raspadori-e-zirkzee

(Adnkronos) – Le parole di Gian Piero Gasperini al termine di Juve-Roma, mai così esplicite sulla necessità di una accelerazione sul mercato, hanno colpito molti osservatori per la franchezza del messaggio ma non hanno sorpreso Dan e Ryan Friedkin. Per il semplice motivo che, secondo quanto riferiscono all’Adnkronos fonti bene informate vicine alla proprietà americana, “non solo c’è il pieno sostegno dei Friedkin a Gasperini, ma è già stato dato da alcune settimane il via libera a chiudere operazioni di peso che possano valorizzare il grande lavoro fatto finora”.

Quello di Gasperini, si fa notare, non è stato né uno sfogo né un attacco al direttore sportivo Frederic Massara ma un messaggio deciso ai giocatori, ai tifosi e a tutto l’ambiente. Visto quello che è stato costruito finora, è il ragionamento dell’allenatore in piena sintonia con la società, “è il momento di intervenire per rendere concrete possibilità che altrimenti verrebbero vanificate dalle evidenti lacune nella rosa che la prima parte di stagione ha evidenziato”.

Le operazioni principali di un mercato di gennaio che potrà offrire anche altre opportunità sono quelle note, che portano a un deciso potenziamento delle qualità offensive della Roma: Massara farà tutto il possibile per consegnare prima possibile Jack Raspadori e Joshua Zirkzee a Gasperini. Non due attaccanti da scegliere in una rosa di nomi ma due calciatori “individuati da tempo per loro caratteristiche, tecniche, fisiche e di prospettiva, e per la loro conoscenza del campionato di Serie A”.

Tempi e modalità dei due arrivi non dipendono solo dalla Roma ma, insistono le fonti interpellate, “sarà fatto tutto quello che serve per mettere Gasperini nelle condizioni di non disperdere il lavoro fatto finora”. Una promessa che l’allenatore della Roma ha già incassato e che ora va riscossa sul mercato. (Di Fabio Insenga)