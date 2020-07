MILANO (ITALPRESS) – Gattinoni Travel Network Srl – società del Gruppo Gattinoni che riunisce due network per un totale di 1500 agenzie di viaggio in tutta Italia – vede flussi incoraggianti: da metà giugno molte persone si sono rivolte alle agenzie Gattinoni Mondo di Vacanze e MyNetwork. L’estate si concentra essenzialmente in Italia. I budget sono più limitati rispetto agli anni precedenti ma i freni riguardano la situazione d’incertezza sulle regole che le regioni non applicano in maniera uniforme. I soggiorni balneari premiano innanzi tutto le destinazioni raggiungibili autonomamente in auto e con auto + traghetto come Liguria, Emilia-Romagna, Toscana,

L’articolo Gattinoni, cresce il numero di italiani propensi a viaggiare proviene da Notiziedi.

