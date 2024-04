Gattinoni Travel, “Connecting People. Verso nuove prospettive”

Convention a Istanbul con 500 partecipanti. Fiducia, cambiamento, multicanalità

Istanbul, 19 apr. (askanews) – La Convention 2024 Gattinoni Travel Network, organizzata a Istanbul dal 17 al 20 aprile, tra momenti dedicati alle visite ed esperienze nella città, incontri di lavoro e serate di networking, ha avuto come concept dell’evento “Connecting People. Verso nuove prospettive” il valore delle connessioni, considerate fondamentali in un mercato che cambia velocemente; connessioni fra tecnologia e persone, network e agenzie, sede e consulenti di viaggio, agenzie e partner, agenzie e clienti, clienti e mondo. Fiducia, cambiamento e multicanalità sono stati i cardini di tutti gli interventi della riunione plenaria della convention tenutasi oggi presso l’Atatürk Cultural Center AKM alla presenza di un pubblico di circa 500 persone (di cui 400 agenti di viaggio provenienti da tutta Italia, rappresentanti dei top partner Gattinoni, esponenti di 25 aziende sponsor, nonché delle istituzioni turche co-organizzatrici dell’evento). Il Presidente e Fondatore Franco Gattinoni ha ripercorso alcuni passaggi della crescita del Gruppo Gattinoni e delle sue tre aree di business – Travel, Business Travel ed Eventi – articolando il tema della fiducia e del cambiamento.

Nel 2023 Gattinoni Travel, che raggruppa i volumi generati dal Prodotto – tramite fornitori partner e a marchio – dalle Agenzie di Proprietà, dalle Agenzie in Partecipazione e dai due Network Mondo di Vacanze e MyNetwork -, ha realizzato un fatturato di 295 milioni di euro con una crescita del 40,1% rispetto al 2022 e un volume di contratti pari a 1.608 milioni di euro con una crescita del 36% rispetto all’anno precedente.

La divisione Travel del Gruppo ha performato in virtù degli investimenti nel prodotto – potenziando quello a marchio Gattinoni e quello negoziato con i migliori partner – e grazie agli strumenti di cui sono state dotate le agenzie per essere più proattive, relativamente a comunicazione, formazione e incentivazione. I risultati economici dell’esercizio 2023 hanno ampiamente confermato la fiducia mostrata dai consumatori verso il brand, la fiducia delle agenzie nei confronti dei partner e quella da loro rinnovata, la fiducia in una ripartenza ottimista e all’insegna della trasformazione, dell’evoluzione.

I volumi realizzati dalle agenzie di viaggio hanno ribadito l’accezione di affidabilità del network tanto da rafforzare l’obiettivo di un’ulteriore previsione di crescita della divisione per l’anno 2024. Il Gruppo Gattinoni – di cui il network è parte essenziale – ha superato i difficili anni della pandemia, non solo tutelando l’occupazione ma investendo in nuove risorse in un’ottica di continuità. Ha sempre nutrito grande fiducia nella centralità del brand e delle agenzie, continuando a investire per far evolvere tutti gli ambiti del network: il prodotto, sempre più trasversale, la tecnologia, per essere al passo coi tempi, le risorse umane, che sono coloro che creano le connessioni, i servizi e la comunicazione, per essere a supporto del lavoro quotidiano delle agenzie e per amplificarne la voce a livello nazionale e locale.

Per Franco Gattinoni, Presidente e Fondatore del Gruppo Gattinoni “Il futuro esiste e le agenzie di viaggio ne faranno parte. Siamo in grado di presidiare il settore e abbiamo tutti gli strumenti per farlo: l’interconnessione, le competenze, la tecnologia (rapidità e contenuti), le persone, gli investimenti, la comunicazione di un brand di valore. Continueremo a investire, a costruire il futuro con la volontà di aumentare anche la redditività, e in quest’ottica sproniamo ogni singola agenzia a concentrarsi anche sulla propria marginalità, sul controllo di gestione. Il nostro settore deve prefiggersi l’etica del giusto guadagno, in aggiunta all’etica fatta di responsabilità nei confronti di aziende, fornitori, clienti, dipendenti. Abbiamo lavorato molto e il mercato ci ha premiati e ci sta incoraggiando a continuare sulla strada percorsa, che è sempre quella di nuove prospettive condivise”.

L’intervento del Direttore Generale Sergio Testi, si è focalizzato su cambiamento e multicanalità. Un invito a un cambiamento anche mentale, che non considera gli strumenti tecnologici, fra cui l’intelligenza artificiale, come qualcosa che possa minare il rapporto con i clienti ma, al contrario, come un mezzo in grado di ridurre ed efficientare le attività operative lasciando il tempo alla componente consulenza, che mai può essere sostituita. Il futuro, quello delle nuove prospettive evocate nel titolo della Convention, si basa su nuove modalità di presentazione al mercato dei punti vendita Gattinoni, della professionalità degli agenti, dell’offerta variegata. Le scelte evolutive decreteranno il successo delle agenzie, detentrici di tutti i canali di vendita, direttamente gestiti e controllati. L’organizzazione del network è strutturata affinché ogni canale di vendita sia gestito su misura; la scelta del cluster di viaggiatori potrà contare su servizi dedicati. Il prodotto sarà sempre più variegato, per ampliare il portfolio di fruitori, dai giovani al lusso. Sergio Testi, Direttore generale del Gruppo Gattinoni, ha commentato: “Uno dei punti di forza del nostro Gruppo è l’orientamento a investire. Lo abbiamo visto nel corso degli anni, dove anche nei momenti di crisi del settore l’azienda ha scelto di potenziare la tecnologia e realizzare acquisizioni, per permettere alle agenzie del proprio network di avere vantaggi e servizi in più rispetto al resto della distribuzione. Gli investimenti devono essere sempre più innovativi, sempre più proiettati al futuro. Valorizziamo e potenziamo la realtà che rappresentiamo, ossia una realtà sul territorio nazionale con una multicanalità ampia e completa sia in ambito di affiliazione, sia in ambito prodotto, sia in servizi e opportunità”.

Mario Vercesi, nella sua nuova veste di Amministratore Delegato Gattinoni Travel, all’interno del Gruppo Gattinoni ha fatto della multicanalità il suo mantra. Vercesi è da lungo corso propulsore della componente tecnologica, intesa come chiave per l’ampliamento dei bacini e quindi dei risultati. La piattaforma tecnologica progettata, che ora sviluppa oltre 40 milioni di euro di fatturato di prodotto dinamico, non entra in concorrenza con i partner bensì fa intravedere opportunità ancora inespresse. Anticipazione durante la convention è l’idea che la piattaforma tecnologica possa essere il giusto alleato non solo per il prodotto Dynamic, ma anche per accogliere il prodotto di top partner e partner, così come la programmazione a marchio. Commenta Mario Vercesi “È un piacere ritrovare qui molti agenti che hanno partecipato alle masterclass nella nostra sede, che considero un ponte fra noi. Durante le sessioni formative abbiamo seminato ma anche raccolto, in un proficuo scambio reciproco. Dall’ascolto delle esigenze ho maturato la consapevolezza della necessità di ampliare i contenuti della piattaforma tecnologica, accogliendo anche le tipologie di prodotto per cui non era stata originariamente pensata. In quest’ottica oggi vorrei stimolare i nostri top partner presenti ad affrontare in modo nuovo le nostre modalità distributive, maggiormente integrate”.

Multicanalità è anche il leit motiv ribadito da Antonella Ferrari, Direzione Network Gattinoni Travel. Le agenzie detengono il potere di selezionare la linea affiliativa che ritengono più coerente con la propria attività, Mondo di Vacanze o MYNetwork, di identificarsi come Travel Point (associata in partecipazione) o di agire come Personal Voyager. Multicanalità è anche consentire agli agenti di partecipare a una ricca serie di eventi pensati per loro: fam trip, serate di presentazione prodotto, momenti di formazione interattivi e ingaggianti, piani di incentivazione e campagne. Gli obiettivi per il 2024 saranno raggiungibili grazie al supporto dell’intero team commerciale, che unitamente ai Responsabili di Area mantiene una connessione costante con gli agenti. Sul tema degli obiettivi 2024 da raggiungere, Sabrina Nadaletti, Head of Leisure Gattinoni Travel, ha ribadito l’opzione multicanalità attraverso le molteplici campagne pensate per le agenzie (nel 2023 oltre 90 a mercato ed esclusive) e ai piani di incentivazione, primo tra tutti il Best Performer, che nel 2023 ha permesso di erogare alle agenzie oltre 400 mila euro di over e che per il 2024 vede già 800 adesioni con oltre 24 fornitori partecipanti.

Ancora sull’importanza del tema multicanalità ha impostato l’intervento Isabella Maggi, Direttore Marketing e Comunicazione del Gruppo Gattinoni. Maggi ha anticipato i progetti che nel corso del 2024 verranno veicolati per attrarre cluster di pubblico sempre più ampi, sia dal punto di vista anagrafico – giovani e silver – sia di esigenze, spaziando dall’informalità al lusso, passando per esperienze eco friendly e viaggi tematici declinati su passioni specifiche (fra cui archeologia e benessere).

La Convention è proseguita con un intervento ispirazionale tenuto da Oscar Di Montigny, divulgatore di fama internazionale. Sono seguite due tavole rotonde con i top partner come relatori, che si sono interrogati sul futuro del business del turismo. Sono emerse nove visioni in risposta alla domanda “Nuove prospettive. Cosa significa per la tua azienda guardare al futuro?”. Si sono alternati a un tavolo Ömer Faruk Sönmez, Sales Vice President Turkish Airlines. Alessandro Seghi, Chief Commercial Officer Alpitour World. Riccardo Fantoni, Italy Sales Director Costa Crociere. Isabella Candelori, Direttore Commerciale Nicolaus Valtur. Leonardo Massa, Managing Director Italia MSC.

A un secondo tavolo si sono avvicendati Belinda Cocci, Direttore Commerciale Futura Vacanze. Michele Mazzini, Direttore Generale Kappa Viaggi. Stefano Maria Simei, Direttore Commerciale e Marketing TH Group. Massimo Broccoli, Direttore Commerciale Veratour. Oltre ai Main Sponsor Alpitour, Costa Crociere, Futura Vacanze, Kappa Viaggi, MSC Crociere, Nicolaus-Valtur, TH Group e Veratour, la Convention presso l’Atatürk Cultural Center AKM ha come Partner Organizzatori Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism, Go Türkiye, Istanbul Chamber of Commerce, Hotel Association of Türkiye, Turkish Airlines e Bravo Travel.

Presenti anche 25 partner sponsor a disposizione degli agenti di viaggio nel pomeriggio per incontri one to one.

Compagnie aeree: Air Europa, American Airlines, British Airways, Iberia, ITA Airways, Gulf Air, La Compagnie, Royal Air Maroc, TAP Air Portugal.

Catene alberghiere: Bluserena Hotels & Resorts, Palladium Hotel Group.

Tour Operator: Alidays, Giver, Naar, OTA Viaggi, Quality Group. Servizi ed Enti: Sabre, Travelport, Scalapay, Insurance Travel, Allianz, Jordan Tourism Board, Grandi Navi Veloci, Flexible Autos e Smartbox.