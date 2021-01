Non tardano ad arrivare le critiche a Gennaro Gattuso dopo la sconfitta di domenica contro il Verona. Un Napoli spento, senza idee, che soccombe con merito al cospetto di una squadra ben organizzata come quella di Juric. Una squadra che “non sa reagire”, stando alle parole dell’allenatore Andre Agostinelli.

Agostinelli rimprovera Gattuso: “Il Napoli non sa reagire”

Queste le parole dell’ex tecnico azzurro ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ogni volta che doveva esserci la partita della svolta alla fine è arrivata non solo una delusione, ma addirittura una doppia delusione. Mi viene in mente la partita con l’Inter che era una partita che sembrava di poter vincere e proiettarsi verso lo Scudetto ma poi alla fine l’hai persa. Contro la Lazio è una partita in cui il Napoli praticamente non è sceso in campo. Contro la Juventus poteva essere la partita della svolta, la partita che ti può regalare un trofeo, la partita in cui il Napoli può impreziosire anche una stagione e invece la perdi. Poi contro il Verona è arrivata una sconfitta meritatissima, è una squadra che non sa reagire quando prende un cazzotto. Bisogna imparare a vincere anche le partite brutte e sporche e non solo esaltarsi quando arrivano i 6-0”.

L’APPELLO IN DIRETTA A DE LAURENTIIS: “RIPORTA SARRI AL NAPOLI!”

The post Gattuso, Agostinelli lo rimprovera così: “Il Napoli non reagisce alle difficoltà” appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento