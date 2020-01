Gattuso ai suoi: “Voglio che vi divertiate!”. Colazione e riunione tecnica, squadra insieme a Castel Volturno

Voleva entrare nell’anima dei calciatori e Rino Gattuso ci sta riuscendo, gestendo il Napoli a modo suo. A Castel Volturno il nuovo tecnico vuole che ogni cosa si faccia insieme per ritrovare unione, serenità e compattezza. Per questo, via alla colazione in gruppo, poi la sessione d’allenamento, pranzo e la riunione tecnica. Tutto curato nei minimi dettagli, perché lunedì sera ad attendere il Napoli, al San Paolo, c’è l’Inter di Antonio Conte. La prima della classe, insieme alla Juventus, mentre gli azzurri hanno bisogno di recuperare punti in classifica.

Non mancano urla ma anche raccomandazioni, come racconta il Corriere dello Sport. “Voglio che vi divertiate”, questo ripete Gattuso in allenamento ai suoi, mentre ribadiscono il 4-3-3 e attendono un regista per presentarlo al meglio.

Il Napoli di Gattuso

Nel frattempo, a Capodanno il mister è stato in città e insieme alla squadra ha festeggiato. Non c’erano proprio tutti i componenti ma un bel gruppo sì. Gli azzurri sono stati a Posillipo, sulla terrazza del Noro. Fabian, Callejon, Llorente ma anche Ospina e diversi altri hanno atteso la mezzanotte insieme. Probabilmente sperando che il nuovo anno restituisca alla squadra l’entusiasmo che l’ha caratterizzata nelle ultime stagioni e la forza di riprendere il cammino, da metà classifica.

